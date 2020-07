Alessandra Campelo é a presidente da Comissão do Impeachment

Amazonas – A deputada estadual Alessandra Campelo (MDB) foi eleita presidente da Comissão Especial de Impeachment da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM) que irá analisar as denúncias de crimes de responsabilidade supostamente praticados pelo governador e vice. O realator será Dr. Gomes (PSC).

Ela venceu a elição com 9 votos à 6 e uma abstenção de Saullo Vianna (PTB). Já Dr. Gomes foi eleito por 10 votos à 6 e uma abstenção de João Luiz (Republicanos). Os 17 membros da comissão estavam presente na sessão.

O próximo passo da Comissão será de emitir em 10 dias o parecer opinando se a denúncia deve ser ou não julgada objeto de deliberação. Dentro desse período, a comissão poderá realizar as diligências que julgar necessárias e o governador e vice, deverão apresentar defesa prévia.

Com o fim do prazo, o parecer da comissão especial será lido no expediente em sessão da ALE e publicado integralmente no diário eletrônico da Casa, juntamente com a denúncia. A procuradoria orientou que as publicações devem ser distribuídas a todos os deputados.

No prazo de 48 horas após a publicação oficial do parecer, o documento será incluído na ordem do dia da ALE para uma discussão única. Cinco representantes de cada partido ou bloco partidário poderão falar, durante uma hora, sobre o parecer, ressalvado ao relator da comissão especial o direito de responder a cada um.

Encerrada a discussão do parecer, e submetido o documento a votação nominal aberta, a denúncia será arquivada, se não for considerada objeto de deliberação (rejeitada), ou recebida. O quórum para deliberação é de maioria simples.