Arthur quer retornar com projeto ‘Manôbike’ abandonado em 2016

Muitos manauaras questionaram sobre o que seriam as bases azuis instaladas pela prefeitura em diversos pontos do Centro. O projeto que deveria incentivar o uso da bicicleta na cidade, ficou empoeirado nas ruas de Manaus.

As primeiras instalações foram realizadas em setembro de 2016, conhecido por ‘Manôbike’, o sistema prometeu disponibilizar 110 bikes que podem ser adquiridas por meio de um aplicativo pagando uma taxa entre R$ 5 (diária) e R$ 10 (mensal).

As estações funcionariam com energia solar e ficariam conectadas 24 horas por dia pela internet móvel. No entanto, passados 6 meses, nenhuma bicicleta foi vista no local e na opinião de muitos, o projeto não deu certo.

Nesta semana, a Prefeitura de Manaus anunciou está finalizando o edital para chamamento público de empresas interessas em administrar o sistema de bicicletas compartilhadas, o “Manôbike”.

Uma minuta do edital está preparada, aguardando revisão técnica e jurídica para o lançamento.