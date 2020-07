Foto de pizza viraliza na web e Subway pede desculpas

A foto de uma pizza bem esquisitona do Subway, rede de fast-food, famosa pelos sanduíches de 15 ou 30 centímetros, movimentou as redes sociais, nesta terça-feira (14). A imagem foi postada no Twitter por um usuário identificado como Tiago Luiz. Na legenda ele escreveu: “Isso aqui é a pizza de vocês? Deu até tristeza só de olhar”. Após a repercussão, a empresa pediu desculpas. Até a noite desta terça, o tuíte já tinha ultrapassado 43 mil curtidas e 5,6 mil retuítes.

“Pedimos desculpas e já estamos apurando o ocorrido. Fomos surpreendidos com o seu caso e gostaríamos de esclarecer que esta pizza não está nas especificações que acreditamos serem as ideais”, respondeu o perfil oficial da rede.

@SubwayBrasil @ifood Isso aqui é a Pizza de vcs? deu ate tristeza só de olhar. Isso foi na maldade e não um erro pic.twitter.com/4dLujafv7R — Tiago Luiz (@TiagoLu21992196) July 14, 2020

No início de julho, a marca havia anunciado a chegada das pizzas individuais. Pela repercussão na internet, parece que a novidade não agradou. “Chorei de raiva. Demorou horrores. Nem foi a entrega eu fui lá retirar no balcão. A atendente foi grossa igual um parafuso de patrola comigo. Isso é má vontade, falta de preparo, parece q pegam de qualquer jeito e jogam aí. Sem contar a diferença entre as franquias né. Nuncaa mais, escreveu uma internauta.