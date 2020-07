Instagram e WhatsApp apresentam falhas nesta terça-feira

O Instagram e o WhatsApp Web apresentaram falhas nesta terça-feira (14/7), e muitos usuários da internet reclamaram do problema no Twitter. O site Downdectector analisou a queda no WhatsApp Web, e, por volta das 16h, detectou a falha, ainda não informada.

Pelo Twitter, internautas expuseram o imprevisto: “Pronto, agora meu WhatsApp Web não conecta”, “Morre o WhatsApp Web” e “Tu começa a trablhar e o WhatsApp Web cai”.

Sobre o Instagram, também houveram reclamações. “O Insta caiu?” e “Eu conversando com o crush e o Inst cai” e “Eu vindo no Twitter para ver se o Instagram caiu mesmo”.

Usuários da rede que tentavam subir arquivos não conseguiram. O problema foi detectado por volta de 16h40.