Paris abre “cinema drive-in” para barcos

A rede de cinemas francesa MK2 em parceria com a prefeitura de Paris criará um “cinema drive-in para barcos”. Batizado de Cinéma sur l’Eau (Cinema na água, em francês), a ação faz parte do evento Paris Plages. As informações são do Nerd Site.

A primeira sessão acontece no dia 18 de julho com a exibição da comédia francesa Um Banho de Vida (2018). Ao todo, 150 pessoas serão sorteadas para conferir a produção sentadas em 38 barcos parados nas águas do lago Bassin de la Villette.

Respeitando as regras de distanciamento social por conta da covid-19, cada embarcação terá de quatro a seis espectadores. Outras 150 pessoas vão poder assistir ao filme em poltronas instaladas em decks na margem do lago.

O Paris Plages é um evento bem conhecido por criar praias artificiais em regiões da capital francesa durante o verão europeu. Além do Bassin de la Villette, as margens do Rio Sena também recebem uma “faixa de areia” para moradores e turistas.

Vale destacar que o Cinéma sur l’Eau também celebra a reabertura das salas de projeções na França. No caso, elas estavam fechadas desde que a pandemia do novo coronavírus chegou a Europa em março deste ano.