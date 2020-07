Vaza suposto nude do cantor Tiago Iorc

Um dos assuntos mais comentados nesta terça-feira, dia 14, foi o vazamento de uma suposta foto íntima do cantor Tiago Iorc. Com diversos compartilhamentos, a polêmica subiu para os Trending Topics do Twitter e foi grande motivo de discussão na esfera do entretenimento brasileiro na rede social.

Não existe nenhuma confirmação de que a foto é de Tiago Iorc. Vimos nas redes sociais, recentemente, diversas manipulações de imagens e vídeos em relação às figuras públicas. A assessoria do cantor ainda não se manifestou sobre o assunto.

Confira alguns comentários:

passada com o nude do tiago iorc pic.twitter.com/3e5kveo2dK — lázaro (@olazarocosta) July 14, 2020

nude do tiago iorc onde, tem alguém aqui do meu lado super interessado — delicioso leito 🗣🗣🗣🗣 (@1alejandro__) July 14, 2020

tiago iorc consegue ser cafona até mandando nude… — levi (@stlevincent) July 14, 2020