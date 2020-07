Ceti no Monte Horebe será um dos mais modernos do Amazonas

Manaus – O Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) que o Governo do Estado está construindo na área desocupada do Monte Horebe, no bairro Lago Azul, zona norte de Manaus, será um dos mais modernos do Amazonas, com conceito inclusivo e ambientalmente adaptado. O governador Wilson Lima visitou as obras na manhã desta quarta-feira (15/07) e destacou a importância do projeto para os moradores da região.

“Nós começamos a nossa primeira obra assim que aconteceu a desocupação aqui no Monte Horebe. Aqui atrás é uma escola de tempo integral e ela já está com aproximadamente 15% das obras construídas, na ordem de R$ 18 milhões, para atender alunos aqui dessa área. Essa é uma escola com capacidade para atender aproximadamente mil alunos, e aqui eu vou ter uma estrutura das mais modernas”, afirmou Wilson Lima.

O governador disse que o novo Ceti representa uma conquista para a população do bairro. “Nesse primeiro momento, a obra tem uma função muito importante porque já tenho ocupação dessa área e uma destinação para ela. Isso aqui é uma construção para atender a comunidade aqui próximo e significa respeito e cidadania para as pessoas que moram no entorno”, destacou.

Estrutura – Com 7.770,41 m², o Ceti tem projeto arquitetônico baseado nas necessidades de desenvolvimento dos estudantes, tanto nos aspectos intelectual e social, quanto físico e psicológico.

A unidade de ensino foi planejada levando em consideração questões ambientais, geográficas e climáticas, para propiciar ambientes com conceitos inclusivos, aliando as características dos espaços internos e externos com as práticas pedagógicas, culturais e sociais. O Ceti terá pátio e ginásio cobertos, refeitório, auditório, piscina e campo de futebol, dentre outros espaços.