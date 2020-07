Festa de aniversário de Manacapuru é cancelada por conta da pandemia

O Ministério Público do Amazonas (MPE/AM), autor da Ação Civil Pública n.º 0002334-20.2020.8.04.5401 e que buscava impedir a realização do evento, foi representado na audiência de conciliação pelos promotores de Justiça João Ribeiro Guimarães Netto, Fabrício Santos Almeida e Sarah Clarissa Cruz Leão. A intenção da Prefeitura era promover a festa no espaço conhecido como Parque do Ingá. A audiência contou com a participação do prefeito Betanael da Silva D’Angelo.