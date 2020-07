Governo do Amazonas é avaliado como ‘Nível Elevado’ em transparência pelo MPC

Amazonas – O Governo do Amazonas foi classificado como ‘Nível Elevado’ no Ranking da Transparência divulgado pelo Ministério Público de Contas (MPC) junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM). O executivo estadual saltou do percentual de 80,4%, obtido na última avaliação, para 96,64%, ocupando o segundo lugar na lista dos entes avaliados. A análise dos dados é feita por meio do Portal da Transparência.

A análise das informações teve como critérios fatores relacionados aos itens: transparência ativa, transparência passiva e boas práticas. Os avaliados recebem pontuação por meio de escala que varia entre zero e 100% e as classificações nos níveis elevado, mediano, deficiente e crítico.

A Controladoria-Geral do Estado (CGE) é o órgão responsável pela coordenação da Política de Transparência do poder executivo estadual.

Segundo o controlador-geral do Estado, Otávio Gomes, o avanço no resultado da transparência é resultado do comprometimento do Governo do Amazonas em priorizar mecanismos para a melhoria constante da divulgação dos dados e a facilitação do acesso do cidadão às informações públicas. “O resultado positivo mostra que o executivo estadual cumpre a legislação de transparência com o compromisso de facilitar a fiscalização dos órgãos de controle e dar amplo acesso às informações públicas ao cidadão amazonense”, comentou.

O Ranking da Transparência pode ser conferido no site www.mpc.am.gov.br no link ‘Ranking de Transparência’.