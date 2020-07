Peixe com ‘dentes humanos’ e ‘lábios com preenchimento’ viraliza nas redes

Mundo – A foto de um peixe com “dentes humanos” e “lábios com preenchimento” viralizou nas redes sociais e deixou milhares de pessoas intrigadas. De acordo com o “Rakyat Post”, a imagem não é uma montagem.

O animal é da espécie peixe-porco, comum na costa da Malásia, onde o registro foi feito. Conforme a National Geographic, a espécie costuma não ser agradável com intrusos. Os dentes do peixe são capazes de dominar ouriços do mar e caranguejos e furar roupas de mergulho.