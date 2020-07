PM ofendido por empresário em Alphaville pede indenização de R$ 50 mil

O policial militar Daniel Nascimento entrou com ação contra o empresário Ivan Storel. O PM e outros dois policiais foram ofendidos durante ocorrência na casa de Storel, em Alphaville, em Santana do Parnaíba (SP), em 29 de maio. Nascimento pede R$ 50 mil de indenização por dano moral. O jurídico do policial informou que, caso ganhe o processo, o PM doará toda a indenização para uma instituição assistencial.

e acordo com o boletim de ocorrência de 29 de maio, a polícia recebeu denúncia de violência doméstica feita pela mulher de Storel. Ela teria dito que o empresário havia se descontrolado dentro de casa e proferido diversos xingamentos após ingerir bebida alcoólica.

Uma viatura com os PMs José Edson Ferreira e Gesica Desanti esteve na residência em Alphaville. Posteriormente, os policiais pediram reforço e Daniel Nascimento foi um dos mobilizados.

De acordo com a denúncia feita pelo Ministério Público à Justiça, o empresário criticou a medida. “Chegou mais uns merdas agora”, teria dito Storel com a chegada de outros policiais.

A abordagem foi gravada pelos próprios PMs. Na denúncia do MP ao Tribunal, o empresário insultou os três policiais presentes na ocorrência. O PM José Edson foi ameaçado ao tentar se aproximar da porta. “Não pisa na minha calçada, não pisa em minha rua, eu vou te chutar na cara filha da puta, eu vou te chutar na cara. Não pisa na minha calçada. Você é um lixo. Seu merda”, disse Storel, segundo os depoimentos.

Os policiais imobilizaram e algemaram o empresário, que acabou sendo levado à delegacia por desacato, injúria e resistência.