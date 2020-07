Rodrigo Araújo assume comunicação do governo Wilson

Amazonas – O jornalista Rodrigo Araújo é o novo chefe da Secretaria de Comunicação (Secom) do Governo do Amazonas. O anúncio oficial e a nomeação ainda não foram divulgadas, mas ele já está em Manaus, onde chegou nesta semana para acertar os detalhes e assumir o cargo no lugar de Daniela Assayag, que pediu exoneração há algumas semanas.

Rodrigo estava morando em Portugal com a família desde 2019. Ele estava acompanhado da esposa Jovana Benoliel e dos dois filhos. Com o convite, o experiente jornalista retornou às pressas ao Amazonas. Em resposta ao Blog do Mário Adolfo, ele disse que está na ativa e em conversas com membros do Governo do Amazonas.

Graduado pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam), Rodrigo tem vasta experiência no jornalismo e atuou, durante muito tempo, no jornal A Crítica como editor executivo e depois diretor de redação. Também tem passagem pelo jornal Correio Amazonense entre 2005 e 2006. Antes de se transferir para Portugal, foi chefe de comunicação do senador Eduardo Braga e prestou consultoria para prefeitos do interior do Amazonas.