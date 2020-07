Torcedores voltam a lotar praça do Eldorado sem medidas de proteção contra coronavírus

Manaus – A Praça do Caranguejo, no Conjunto Eldorado, zona Centro-sul da capital, atraiu novamente uma multidão para acompanhar a final do Campeonato Carioca. No dia 9 deste mês, torcedores já haviam causado aglomeração na Praça do Eldorado.

Bares e restaurantes em Manaus já estão liberados para funcionamento. Teoricamente, deveriam funcionar com 50% de ocupação, mas dificilmente a regra é cumprida.

Veja o vídeo: