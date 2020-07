Vacina dos EUA contra covid-19 funciona em primeiro teste com humanos

A vacina contra o novo coronavírus desenvolvida pela empresa de biotecnologia americana Moderna teve os resultados preliminares positivos publicados na revista científica The New England Journal of Medicine na terça-feira (14). Os dados são da primeira fase do estudo clínico com a substância.

Segundo o artigo, a mRNA-1273, como a vacina foi batizada, induziu resposta imunológica de combate ao Sars-CoV-2 nos 45 participantes do estudo. Anticorpos neutralizantes do novo coronavírus foram detectados por dois métodos em todas as pessoas imunizadas.

Os anticorpos são proteínas que o corpo produz ao entrar em contato com um microrganismo invasor, como um vírus. O corpo pode produzir diversos tipos de anticorpos, e alguns deles possuem ação neutralizante que combate o avanço de uma infecção.

A vacina da Moderna, produzida em parceria com o governo dos EUA e o Instituto de Pesquisa em Saúde Kaiser Permanente (EUA), usa pedaços do material genético do vírus (RNA) para estimular a resposta imunológica.

As pessoas vacinadas, que tinham entre 18 e 55 anos de idade, receberam duas doses da substância com um intervalo de 28 dias entre elas.

Reações adversas consideradas leves ou moderadas, como dor de cabeça e fadiga, foram relatadas por mais da metade dos participantes que receberam a imunização. Com base nesses resultados, o documento afirma que a vacina se mostrou segura.

Os resultados da imunização e reações adversas foram verificados pelos pesquisadores no 7º e no 14º dias após cada dose da vacina. O estudo foi conduzido pelo Instituto Nacional de Alergias e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos (Niaid), parte do grupo de Institutos Nacionais de Saúde (NIH).

Em nota, a Moderna diz que os dados dão suporte para o início de um estudo clínico maior, de fase 3, que vai contar com 30 mil participantes. A expectativa é que a próxima etapa tenha início no dia 27 de julho.

O estudo clínico de fase 3, o mais importante, é determinante para que as autoridades sanitárias concedam um registro para o produto.

Segundo a empresa, as doses para a realização da terceira fase de pesquisa já estão prontas. O comunicado da Moderna diz que a companhia se prepara para produzir cerca de 500 milhões de doses da vacina por ano.

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), mais de 160 candidatas a vacina contra o novo coronavírus em estudo -23 delas em fase de testes clínicos.

A vacina criada pela empresa chinesa Sinovac e a imunização produzida em uma parceria pela Universidade de Oxford e pela empresa britânica AstraZeneca estão na fase mais avançada de testes. As duas candidatas possuem acordos para teste e produção com instituições brasileiras.