Câmara de Manaus aprova PL que institui ‘Dia Municipal do Coaching’

Manaus – A prática dos profissionais em Coaching ganha mais reconhecimento com a aprovação do Projeto de Lei (PL) 282/2019, de autoria do vereador Gilmar Nascimento (DEM), que institui o dia 12 de novembro como o “Dia Municipal do Coaching”, na cidade de Manaus. O projeto foi aprovado na segunda-feira (13), durante sessão plenária na Câmara Municipal de Manaus e seguiu para a sanção do prefeito Arthur Virgílio Neto (PSDB).

Conforme justificativa da proposta, o profissional tem ganhado seu espaço ao ajudar milhares de pessoas a se reencontrar consigo mesma, ensinando ferramentas para que elas atinjam aquilo que tanto almejam por meio de uma reforma e reorganização do seu Eu, começando pela autoavaliação dentro do estado atual e o estado desejado.

“Vejo a importância do profissional coaching, pois contribui de forma significativa, uma vez, que a humanidade tem enfrentado tantos problemas de cunho emocional, prendendo-se e perdendo-se em si mesma. Eu conheci o método CIS, e fui muito ajudado por ele”, disse o parlamentar.

Apesar de o termo existir desde o século 18, acredita-se que o processo de coaching, começou nos anos 50, quando a palavra foi usada pela primeira vez para designar um método de gerenciamento de pessoas. Porém, somente em 1960, na cidade de Nova York, a expressão foi utilizada dentro de um programa educacional para caracterizar habilidades de coordenação de conflitos profissionais e pessoais nos negócios.

O coaching ganhou mais força a partir da década de 80 no âmbito executivo, passando a designar programas de liderança voltados ao desenvolvimento no ambiente de trabalho e na vida pessoal. É de suma importância que o município possua um dia destinado a homenagear esses profissionais”, enfatizou Gilmar Nascimento.