Grupo Horizonte oferece mais de 20 novas vagas em Manaus

Manaus – O Grupo Horizonte está com vagas abertas para atuar em Manaus.

As oportunidades são: 10 vagas de motoristas; 10 vagas de ajudante de distribuição; 5 vagas de Ajudante de Armazém; e 4 vagas para Motorista Carreteiros. Todos também com vagas para perfil de pessoas com deficiência (PCD).

Os interessados devem enviar currículos para o email currí[email protected] até o dia 17 de julho, esta sexta-feira.

O Grupo Horizonte é uma transportadora de atuação nacional com quase 20 anos no mercado. Com mais de 2 mil colaboradores em seu quadro, é operador logístico de empresas como Ambev e Brasil Foods (BRF).