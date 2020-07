Lava Jato devolve R$ 75 milhões para Petrobras, Petros e Caixa

Brasil – A 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba atendeu a um pedido da força-tarefa Lava Jato e determinou a transferência de R$ 75.4 milhões para os cofres da Petrobras (R$ 35,3 milhões), Caixa Econômica Federal (R$ 28,4 milhões) e Petros (R$ 11,7 milhões).

Os montantes fazem parte das repatriações obtidas por 20 acordos de delação premiada firmados com o Ministério Público Federal e estavam depositados em uma conta judicial.

Com a decisão assinada pela juíza Gabriela Hardt, os valores recuperados pela Lava Jato e efetivamente devolvidos para as empresas afetadas pelo esquema se aproxima dos R$ 400 milhões somente em 2020. Ao todo, a Lava Jato já devolveu, efetivamente, mais de mais de R$ 900 milhões às empresas públicas.

Somando-se os valores decorrentes de acordos de leniência e renúncias voluntárias de réus ou condenados, o montante já destinado chega a R$ 4,3 bilhões. As devoluções são fruto de 204 acordos de colaboração e 14 acordos de leniência.

Desses R$ 75,4 milhões restituídos aos cofres das estatais, R$ 28 milhões decorrem de um único acordo de colaboração, firmado com o empresário Frank Geyer Abubakir, ex-presidente da petroquímica Unipar.

Pelo acordo, Abubakir devolveu R$ 32 milhões como multa compensatória por envolvimento no esquema de corrupção em detrimento da Petrobras.

Outra parcela do total devolvido às vítimas é oriunda do acordo de colaboração do empresário Mariano Marcondes Ferraz, ex-executivo do grupo Trafigura, que prevê a restituição de R$ 50 milhões a título de reparação e multa.