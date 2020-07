Meta do Bem do festival Abrasel faz a entrega das primeiras cestas nesta sexta

A Abrasel no Amazonas realizou o festival “Comer Bem Abrasel”, nos meses de maio e junho, como forma de ajudar o setor de alimentação fora do lar e em conta partida também lançou a Meta do Bem, com o objetivo de arrecadar 1 tonelada de alimentos para serem doadas a instituições.

Para o presidente da Abrasel no Amazonas, Fábio Cunha, “A Meta do Bem foi criada como forma de solidariedade aos vários trabalhadores deste setor, que estão passando algum tipo de necessidade, como uma maneira de ajuda-los. Essa está sendo a primeira entrega, mas teremos mais duas instituições que serão contempladas com a nossa ajuda. Juntos somos mais fortes!”, explica Fábio.

A primeira entrega será nesta sexta, 17, às 15hs, na sede da Abrasel no Amazonas, localizada na Casa do Turismo, Rua Coronel Afonso de Carvalho, 05 – Conjunto Celetramazon – Adrianópolis, onde serão entregues 440kg de alimentos em cestas básicas, para o Sindicato Laboral, que representa os trabalhadores do setor fora do lar (padarias, hotéis, restaurantes e similares do setor), fica localizado rua Dr. Machado, n.93, Centro, tem cerca de 450 associados efetivos e 1000 contribuintes.

De acordo com o presidente Gerson Almeida, “A importância de receber as cestas básicas é dar um pouco de alento para os diversos trabalhadores que estão em dificuldades financeiras devido a pandemia, afetando principalmente as condições do sustento alimentar de seus familiares. E é com esse propósito que nossa entidade quer fazer parte dessa ação de solidariedade” declara Gerson.