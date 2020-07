Oito bares são fechados em ação da CIF na noite desta quarta-feira

Manaus – Na noite desta quarta-feira (15/07) e madrugada de hoje (16/07), a Central Integrada de Fiscalização (CIF) atuou em diferentes zonas da capital amazonense para acompanhar de perto o cumprimento do decreto governamental de retomada da economia e combate ao novo coronavírus. Oito bares foram fechados, oito veículos removidos por irregularidades e duas pessoas presas.

A operação conjunta entre órgãos estaduais e municipais percorreu áreas de Manaus onde havia grande aglomeração de pessoas. O coordenador da operação nesta noite, tenente-coronel Fábio Honda, explicou que a CIF foi acionada para fiscalizar o cumprimento dos decretos governamentais e possíveis irregularidades no âmbito de qualquer órgão participante da ação.

“Não é comum termos essa CIF em uma quarta-feira, mas como tínhamos um grande jogo sendo realizado, sabíamos que poderia gerar aglomerações em locais, como de fato foi constatado”, afirmou Honda.

Irregularidades – Entre as principais irregularidades, foram identificadas aglomerações de pessoas em determinados locais, veículos estacionados de maneira irregular e bares com mesas em local proibido.

Dos oito bares fechados, três extrapolaram o horário permitido e cinco estavam lotados e com mesas pela rua. Na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital amazonense, uma grande aglomeração foi dispersada. No local, tinham diversos veículos estacionados no meio da via e mais de 200 pessoas aglomeradas.

Trânsito – O Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM), realizou 39 autuações e removeu sete motocicletas e um carro. As principais infrações foram de condutores sem documentação, recusa de alcoolemia, lacre de placa rompido, entre outros.

Dois homens foram presos e apresentados no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sendo um por alcoolemia e desobediência, e outro por desobediência e desacato.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (Immu) notificou sete condutores por estacionamento irregular, três motociclistas sem capacete, um com veículo estacionado em esquina e outro por desobedecer ordem de parada.

Órgãos participantes – Participaram da ação a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva de Planejamento e Gestão Integrada (Seagi), Polícia Militar, Neot/Detran-AM, Ouvidoria Geral do Sistema de Segurança Pública, Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS/AM), Vigilância Sanitária Municipal (Visa Manaus), Immu, Casa Militar municipal, entre outros.

A população pode auxiliar no trabalho da CIF por meio de denúncias ao 190, do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), ou ao 181, o Disque-Denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).