Parque Urbano Paulo Jacob é reinaugurado no Centro de Manaus

Manaus – O governador Wilson Lima reinaugurou, nesta quinta-feira (16), o Parque Urbano Desembargador Paulo Jacob, no Centro de Manaus, que foi completamente revitalizado por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). Este é o sexto parque do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) reformado pelo Governo do Estado nas zonas sul e oeste da capital, com investimentos totais na ordem de R$ 14 milhões.

Localizado entre a avenida Sete de Setembro e a rua Ipixuna, o Parque Urbano Desembargador Paulo Jacob possui 40.357,27m² de área e foi entregue à população em 2010, na primeira fase do Prosamim. De acordo com o governador Wilson Lima, a revitalização vai proporcionar mais uma opção segura de lazer para as famílias.

“É importante a gente destacar aqui não só a questão da estrutura física, mas do aspecto social porque isso daqui é um espaço para as famílias estarem reunidas, para os jovens, para as crianças praticarem uma atividade esportiva. Isso faz com que elas estejam livres das drogas, isso melhora na questão da segurança pública”, afirmou o governador.

Policiamento – Nos últimos anos, o Parque Urbano Paulo Jacob vinha sofrendo desgastes pela falta de manutenção e por ações de vandalismo, depredação e mau uso. O projeto de reforma custou R$ 987,5 mil em recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Segundo Wilson Lima, após as intervenções, a administração dos parques do Prosamim é repassada para a Prefeitura de Manaus, que se torna responsável pela manutenção dos espaços. O governador determinou, ainda, o reforço no policiamento desses locais.

“O nosso policiamento também vai estar aqui no entorno, agora é importante que a comunidade faça sua parte no sentido de cuidar, de preservar esse patrimônio porque isso daqui é da própria comunidade, para benefício dela. Então, o Governo do Estado vai fazer o que lhe compete, no sentido de garantir por aqui a presença da Polícia Militar, mas é claro que depende da ajuda de todos para que a gente possa ter um ambiente seguro”, disse.

Infraestrutura – Durante a reabertura do Parque Urbano Paulo Jacob, Wilson Lima destacou a entrega de 16 obras de infraestrutura durante a pandemia, na capital e no interior. O investimento do Governo do Estado, em dez municípios, foi na ordem de R$ 98 milhões, com execução pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

“Entregamos 104 quilômetros de sistema viário em municípios do interior e 64 quilômetros de ramais. Também estamos trabalhando para entregar outras 30 obras ainda no segundo semestre de 2020. Isso tem sido fundamental para a manutenção dos empregos e o reaquecimento da nossa economia no pós-pandemia”, comentou o governador.