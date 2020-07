Brasil tem 77.851 mortes por Covid-19; casos somam 2.046.328

Covid-19 – O Brasil registrou 1.163 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Com os dados atualizados pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira (17), o País acumula 77.851 óbitos por conta da doença sistêmica provocada pelo novo coronavírus. A taxa de letalidade, que é o percentual de vítimas entre os infectados, está em 3,8%.

As secretarias estaduais de saúde também notificaram 34.177 casos da infecção, entre ontem e hoje. Segundo em número absoluto de contaminados em todo o mundo, pelo mapa da Universidade Johns Hopkins, o País contabiliza 2.046.328 doentes desde o início da pandemia.

Do total, a pasta estima que 1.321.036 pessoas já estão recuperadas —dado que mantém o Brasil em primeiro lugar em curados. Outras 647.441 ainda estão em acompanhamento (ocorrências notificadas nos últimos 14 dias e que não evoluíram para óbito).

Veja a situação em cada estado

São Paulo: 407.415 casos (19.377 mortes)

Ceará: 145.938 casos (7.165 mortes)

Rio de Janeiro: 135.230 casos (11.919 mortes)

Pará: 135.164 casos (5.448 mortes)

Bahia: 118.657 casos (2.738 mortes)

Maranhão: 105.183 casos (2.640 mortes)

Amazonas: 88.822 casos (3.118 mortes)

Minas Gerais: 87.271 casos (1.904 mortes)

Distrito Federal: 79.400 casos (1.060 mortes)

Pernambuco: 77.423 casos (5.869 mortes)

Espírito Santo: 69.461 casos (2.174 mortes)

Paraíba : 66.347 casos (1.446 mortes)

Santa Catarina: 51.549 casos (646 mortes)

Paraná: 51.321 casos (1.292 mortes)

Alagoas: 49.253 casos (1.365 mortes)

Rio Grande do Sul: 46.710 casos (1.166 mortes)

Sergipe: 41.888 casos (1.088 mortes)

Rio Grande do Norte: 41.303 casos (1.526 mortes)

Goiás: 40.681 casos (1.029 mortes)

Piauí: 37.057 casos (1.065 mortes)

Amapá: 33.436 casos (499 mortes)

Mato Grosso: 32.971 casos (1.268 mortes)

Rondônia: 29.117 casos (686 mortes)

Roraima : 25.007 casos (425 mortes)

Acre: 16.965 casos (452 mortes)

Tocantins: 16.954 casos (283 mortes)

Mato Grosso do Sul: 15.805 casos (203 mortes)