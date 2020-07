Clínica oferece atendimento gratuito de clínico geral e pediatria em Manaus

Manaus – O Pró-Saúde está com atendimento gratuito de clínico geral e pediatra nas unidades Cidade Nova e Alvorada em tempos de Covid-19. A clínica tem atendido, aproximadamente, 1.200 pacientes por mês durante a pandemia.

A iniciativa tem como objetivo acolher especialmente a população de baixa renda da região, bem atender a população local, evitando, assim, o deslocamento desnecessário aos hospitais e sobrecarga do sistema de saúde.

Qualquer pessoa que esteja com dúvidas e até mesmo sintomas relacionados ao novo coronavírus pode ir até a clínica para obter auxílio de maneira simples, prática e gratuita.

Para ser atendido gratuitamente pelo clínico geral e pediatra, basta fazer o cadastro na clínica por telefone (92 4003-6049), WhatsApp (92 99146-0334) ou presencialmente.

Após o cadastro, a pessoa realiza o agendamento online ou por telefone de acordo com a disponibilidade e a preferência do paciente.

No dia agendado, o atendimento será feito por ondem de chegada. As consultas acontecem de segunda a sábado, no período da manhã e da tarde.