Serviços e Unidades de Pronto Atendimento retomam atendimento de rotina

Manaus – Após o pico da pandemia da Covid-19 na capital, os Serviços e Unidades de Pronto Atendimento (SPAs e UPAs) da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) estão retomando as atividades de rotina. Primeira porta de entrada na rede de urgência, os SPAs aproveitaram para reforçar o perfil de atendimento e promover readequações na estrutura, melhorando a assistência.

Com a redução do número de casos na capital, as unidades estão se reestruturando e voltando a receber pacientes de baixa e média complexidade, além de atendimentos de urgência.

O SPA Coroado recebeu um novo equipamento de raio–X digital, trazendo rapidez e modernidade ao atendimento. Já o SPA e Policlínica Danilo Corrêa ampliou a rede de diagnóstico com a reativação e ampliação da sala de endoscopia para o atendimento ambulatorial.

“O fluxo de atendimento desse serviço de endoscopia na unidade vai continuar como era antes, pelo Sisreg (Sistema de Regulação). O agendamento e a capacidade semanal são de 12 endoscopias”, informou a diretora da unidade, Priscila Carvalho.

O serviço de endoscopia tinha sido interrompido durante a pandemia, em razão da geração do aerossol, e a unidade aproveitou o momento para fazer uma reestruturação na sala de atendimento.