Wilson ressalta mobilização do Estado no combate ao desmatamento e queimadas

Amazonas – O governador Wilson Lima afirmou, na manhã desta sexta-feira (17/07), em webconferência promovida pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), que o Amazonas está mobilizado nas ações de prevenção e controle ao desmatamento e queimadas. O evento “Desmatamento e Queimadas na Amazônia: desafio de todos!” teve participação de cientistas renomados na área ambiental e discutiu estratégias para a conservação da biodiversidade.

Segundo o governador, a Amazônia está entrando no período de estiagem, época do ano em que historicamente mais se registram focos de calor na região, exigindo atenção redobrada das forças de vigilância do Estado.

“O Amazonas começa a se mobilizar e tem o comitê permanente de controle de desmatamento e queimadas, e aí a gente começa a trabalhar com mais intensidade a partir de maio, montando rodas de conversa e capacitação nos municípios”, afirmou.

Wilson Lima também destacou o planejamento do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente (Sema), para o combate aos crimes ambientais nesse período, com operações concentradas principalmente no sul do Amazonas e Região Metropolitana de Manaus.

“Tem alguns movimentos que já fizemos nesse ano, como a adesão à GLO, que é a Garantia da Lei e da Ordem, com ajuda do Exército. Lançamos o nosso plano de controle de queimadas e prevenção, e já temos uma boa notícia, que é a redução de 12% nos alertas de desmatamento nesse mês de junho, em relação ao mesmo período do ano passado”, pontuou.

Reconhecimento – Wilson Lima reconheceu, ainda, a contribuição do TCE-AM para o avanço nas discussões sobre as questões ambientais no Amazonas.

“Quero destacar a agenda que tem sido feita pelo Tribunal de Contas do Estado, entendendo a necessidade de encontrarmos caminhos para esse desenvolvimento sustentável, de garantir a questão social para o nosso povo, mas também que a gente consiga caminhar com a questão da preservação dos nossos recursos naturais”, disse.