Em Manaus, oficial de Justiça é agredido ao cumprir ordem judicial

MANAUS–AM| Na tarde desta sexta-feira (17), um oficial da Justiça identificado como Raimundo José Ribeiro Bonfim, foi agredido por um advogado ao tentar cumprir uma ordem judicial. O caso que ocorreu no bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus, foi gravado por populares que presenciaram as agressões.

O servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) foi até o local para apreender um veículo dirigido por uma mulher e entregá-lo ao funcionário da entidade financeira. A mulher se recusou a entregar o automóvel e Raimundo desisitiu de apreender o veiculo, retornando para o carro que usou para se locomover.

De repente, um homem aparece, fala com a moça e vai até o automóvel do oficial, desferindo varios socos nele. Um outro homem que estava no carro, decide abordar o agressor e os dois acabam brigando. A briga só cessa quando populares separam os homens.

O advogado e a mulher foram embora depois das agressões e o oficial foi até o 6° Distrito Integrado de Polícia registrar a ocorrência.

Veja o vídeo: