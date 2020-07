Mundo tem 1 milhão de novos casos de Covid-19 em apenas 4 dias

Covid-19 – O aumento do ritmo de contágio do novo coronavírus no mundo fez o número de casos crescer em 1 milhão em apenas quatro dias, segundo cálculos da Reuters. O total de pessoas contaminadas saltou de 13 milhões na segunda-feira (13) para 14 milhões na sexta-feira (17).

No início da pandemia, a partir do primeiro caso confirmado em Wuhan, na China, foram necessários três meses para o total global chegar ao primeiro milhão.

O crescimento acelerado no número de casos tem sido liderado pelos Estados Unidos. Na última quinta-feira (16), um recorde de mais de 77 mil novos casos foram registrados no país.

No Brasil, já são mais de 2 milhões de casos confirmados, incluindo o presidente Jair Bolsonaro, com mais de 76 mil mortes. No mundo, mais de 590 mil pessoas já morreram do novo coronavírus.

Especialistas dizem que o número de casos deve ser ainda maior, na medida em que muitos países possuem uma capacidade limitada de testes em suas respectivas populações.

O controle do avanço da doença vai depender do desenvolvimento de novos tratamentos ou da vacina, na medida em que muitos países afrouxaram as medidas de quarentena sobre a população.