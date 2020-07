99 lança modelo de corrida mais barata em Manaus

A plataforma de transportes individuais 99 acaba de revelar uma boa notícia para seus usuários: a modalidade 99 Poupa está finalmente disponível para a capital do Rio de Janeiro, após ter sido testada durante um mês no município de Duque de Caxias.

Ainda mais barata do que a 99 Pop, a nova 99 Poupa promete valores até 30% menores e é acessível apenas em horários alternativos — é impossível escolhê-la, por exemplo, em horários de pico. A novidade também chegou nesta quinta-feira (16) em Manaus (AM).

A ideia por trás do 99 Poupa é aproveitar o tempo ocioso do motorista, otimizando seu trabalho em períodos do dia onde o número de corridas costuma cair e seu carro permanece vazio. Isso inclui, por exemplo, as madrugadas, os meios das manhãs e os inícios da tarde. Para trabalhar na modalidade, o parceiro precisa ativá-la em seu app de condutor, concordando receber a menos por isso.

Em simulações oficiais da 99, uma corrida de baixa quilometragem — que na 99 Pop custaria R$ 6,70 — sai por apenas R$ 5,70 no 99 Poupa. Infelizmente, para o azar de quem não mora na capital fluminense ou na cidade amazonense, a empresa não informa se há previsão para a modalidade ser expandida para o resto do Brasil.