Assaltante é morto a pauladas após invadir festa de aniversário em Manaus

Manaus – Um homem, ainda não identificado, morreu na manhã deste domingo (19) após ser linchado no bairro Santo Antônio, Zona Oeste de Manaus. Segundo a polícia, ele é suspeito de invadir uma casa no local, que acontecia uma festa, para assaltar os moradores. Uma pessoa que estava dentro do imóvel foi esfaqueada, e o segundo suspeito de envolvimento na tentativa de assalto conseguiu fugir. Um inquérito será instaurado para investigar o caso.

A polícia informou que dois homens entraram na casa, localizada na Rua Padre Francisco, por volta das 5h deste domingo (19) e anunciaram o assalto. No local, havia um grupo de pessoas em uma festa. Eles foram surpreendido pelos assaltantes.

De acordo com a polícia, a dupla chegou ao local com uma arma de fogo e uma arma branca. Uma das pessoas que estava dentro da casa entrou em luta corporal com um dos assaltantes. Enquanto isso, o segundo suspeito fugiu.

O homem que reagiu ao assalto ficou ferido. A polícia informou que ele sofreu perfurações de arma branca e foi socorrido para uma unidade hospitalar. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima.

Linchado, um suspeito de assalto morreu no pátio de casa. Pedaços de madeira foram encontrados ao lado do corpo, além de garrafas de bebida. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção.