Ema ataca novamente: veja vídeo da nova bicada em Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo pelo Facebook na tarde do sábado (18), nos jardins do Palácio da Alvorada, enquanto alimentava as emas que vivem no local. Mais uma vez, o presidente foi bicado por uma delas, como ocorreu na semana passada.

O segundo ataque das emas ao presidente acontece logo com 20 segundos de transmissão. Bolsonaro distribuia bananas aos animais quando uma delas bica a sua mão com força. O presidente parece sentir dor e, logo na sequência, balança o braço com alguma irritação. Veja o vídeo aqui.