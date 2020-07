Gisele Bündchen pede árvores de presente para seu aniversário

Gisele Bündchen completará 40 anos nesta segunda-feira (20) e decidiu comemorar a data plantando árvores. A modelo falou em suas redes sociais, neste sábado (18), que pretende plantar 40 mil árvores e chamou seus seguidores para iniciarem uma campanha fazendo suas doações.

A modelo afirmou que tinha planos de visitar a Amazônia com o marido, o jogador de futebol americano, Tom Brady, 42, e os dois filhos, para plantar árvores, mas a ideia precisou ser suspensa devido à pandemia do novo coronavírus. Por isso, ela pensou numa forma para que todos a ajudassem a plantar essas 40 mil árvores.

“Já falei com toda minha família e amigos: quem quiser me presentear pode me dar árvores. Desse jeito, nós todos podemos retribuir de alguma forma ao nosso planeta. Se você também se sentir inspirado e quiser contribuir com a ideia, pode se juntar a nós e plantar uma árvores”, afirmou, divulgando site para a campanha (bit.ly/vivaavidagift).

“Sinto que um novo capítulo está começando na minha vida e queria comemorar de um jeito especial, por isso decidi plantar 40.000 árvores. Ha anos venho plantando árvores em diferentes projetos, pois sinto que essa e uma forma de retribuir à mãe Terra”, afirmou ela, que já tinha quase 50 mil doações neste domingo (19).

A modelo falou ao jornal O Globo sobre o peso da idade e como envelhecer mexe com sua vaidade. Apesar disso, ela afirma que já se arrependeu de ter colocado silicone no passado e não sabe se passaria por outro procedimento estético desse tipo. “As rugas fazem parte e, hoje, existem mil artifícios para ajudar”.