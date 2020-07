Sem energia há quase 24h, moradores ateiam fogo em avenida da zona Leste de Manaus

MANAUS – Trechos da avenida Hilário Gurjão, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, foram ocupados por manifestantes na noite deste domingo (19). O grupo reivindicava o retorno no fornecimento de energia elétrica, interrompido na região desde o período da manhã.

Segundo os moradores, há partes do bairro sem energia desde as 3 horas da madrugada. Apesar de alguns pontos terem o serviço restabelecido, há relatos que nem todas as partes do bairro estão sendo abastecidas. Por conta da ausência de energia elétrica, ainda segundo os moradores, o abastecimento de água também foi comprometido, já que vários pontos da zona Leste dependem de bomba de água para captação em poços artesianos.

Equipes da Tropa de Choque da Polícia Militar estiveram no local e houve conflito. Após a situação ser controlada, uma equipe do Corpo de Bombeiros também se fez presente, auxiliando na extinção dos focos de fogo iniciados durante o protesto.

Até a publicação desta matéria não obtivemos resposta da Eletrobrás Amazonas Energia sobre os motivos do blecaute ou previsão do abastecimento de energia por completo na área afetada. O espaço continua aberto para atualizações tão logo a empresa se manifeste.