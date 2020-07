Bolsonaro exibe cloroquina e é comparado com cena do filme Rei Leão

O presidente da República, Jair Bolsonaro, segue sendo um dos maiores propagandistas da cloroquina. Defensor ferrenho do medicamento, ele apresentou, nesse domingo (19/7), uma caixa do produto apoiadores que se aglomeravam em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília.

Após cumprimentar os simpatizantes, Bolsonaro retirou uma caixa do remédio do bolso e a exibiu para os presentes, que aplaudiram o medicamento, aos gritos de “cloroquina, cloroquina!”.

O vídeo foi transmitido ao vivo pelas redes sociais do presidente e o trecho da saudação ao remédio logo viralizou. “Vivi pra ver uma caixa de remédio ser tratada como o Simba do Rei Leão”, disse um usuário do Twitter, associando a cena a um trecho do deseho da Disney em que o personagem Rafiki ergue Simba e o apresenta aos seus súditos.

Vivi pra ver uma caixa de remédio ser tratada como o Simba do Rei Leão pic.twitter.com/oCTFcVYc8C — Samuel (@SamPancher) July 19, 2020

Outro internauta foi mais incisivo: “78 mil mortos e o Bolsonaro exibe cloroquina como se fosse um troféu e uma cura milagrosa”. Em 7 de julho, quando anunciou que havia contraído covid-19, Bolsonaro repetiu 17 vezes o nome do medicamento.

78 mil mortos e o Bolsonaro exibe cloroquina como se fosse um troféu e uma cura milagrosa. Tudo isso é diversionismo pra entreter o público e desviar o foco de QUEIROZ, FLÁVIO BOLSONARO, 78 MIL MORTOS E DA CORRUPÇÃO GENERALIZADA NO GOVERNO DELE! Tem gente que cai nessa. pic.twitter.com/zg1JhGGIiR — Thiago Brasil (@ThiagoResiste) July 19, 2020

Na última quinta-feira, em sua live pelo Facebook, o presidente já havia causado polêmica ao dar uma declaração confusa sobre a cloroquina. “Ainda tem estado, eu pedi para a Saúde levantar, que está proibindo a tal da cloroquina. A hidroxicloroquina. Tá proibindo. Se não tem alternativa, por que proibir? ‘Ah, não tem comprovação científica que seja eficaz.’ Mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem”, disse.