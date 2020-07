Governo inicia renovação de auxílio-moradia de beneficiários do Monte Horebe

Manaus – O Governo do Amazonas iniciou, nesta segunda-feira (20/07), a renovação do auxílio de bolsa-moradia para os beneficiários do Monte Horebe. As famílias, que foram retiradas da ocupação irregular em março deste ano, foram convocadas pela Superintendência Estadual de Habitação (Suhab) e deverão comparecer ao atendimento para renovar o benefício de R$ 600 até dezembro deste ano. A ação acontece no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques (CCAVV), na zona centro-oeste da capital.

O atendimento às famílias deve acontecer até esta sexta-feira (24/07) e consiste em sensibilizar e orientar os beneficiários a dar continuidade à entrevista de vulnerabilidade social, além de assinar o termo aditivo do acordo que foi firmado durante a reintegração de posse.

“Eles [beneficiários] já recebem o auxílio-aluguel há cinco meses. O auxílio está garantido até o sexto mês, e com esse aditivo nós daremos continuidade ao atendimento até dezembro deste ano. Para o próximo ano também já estão sendo provisionados recursos, no entanto, a gente precisa afinar e entender melhor o grau de vulnerabilidade de cada uma dessas famílias, para já começar a visualizar o atendimento final, o atendimento definitivo de moradia”, afirmou a diretora-presidente da Suhab, Viviane Dutra.

A ação ocorreu respeitando todas as recomendações sanitárias de prevenção à Covid-19, evitando aglomerações e garantindo melhor atendimento a pessoas como Ariadne Santana, de 30 anos, que está grávida e precisou renovar o benefício.

“Esse auxílio está me ajudando na minha casa de moradia, no momento. Até porque ele estava começando a trabalhar, e a gente paga o aluguel com esse auxílio, e ele mantém a nossa família. Com certeza [vai ser uma ajuda] e uma segurança também, porque não é fácil encontrar um apartamento ou uma casa boa de moradia, é muito complicado”, afirmou a beneficiária.

Para realizar a renovação do Termo Aditivo de Acordo Individual e atualização cadastral, os beneficiários devem estar em mãos com a seguinte documentação: RG e CPF (se casado, documentos do casal) e dos membros familiares que moram com o beneficiário.

Cronograma – Nesta segunda-feira (20/07), das 9h ao meio-dia, está sendo feito o atendimento os beneficiários que recebem na Agência 0320 – Avenida Sete de Setembro. Já das 13h às 16h, será a vez dos atendidos pela Agência 3720 – Eduardo Ribeiro.

Na terça-feira (21/07), no horário das 9h ao meio-dia, serão atendidos os beneficiários que recebem na Agência Educandos; e, das 13h às 16h, será a vez dos que recebem na Agência Djalma Batista.

Na quarta-feira (22/07), no horário das 9h ao meio-dia, o atendimento será para os beneficiários que recebem na agência Silves-Cachoeirinha e agência 3711 – Avenida Sete de Setembro; e, das 13h às 16h, para os que recebem na Agência Grande Circular – São José e Agência 3726 – Boulevard Álvaro Maia.

Na quinta-feira (23/07), o atendimento pela manhã será para a Agência 3711 – Sete de Setembro; Pela tarde os que recebem na Agência 3726 – Boulevard Álvaro Maia.

Na sexta-feira (24/07), último dia da ação, o atendimento pela manhã será para a Agência 3733 – Noel Nutels, e pela tarde para os beneficiários atendidos na Agência 3734 – Parque 10.