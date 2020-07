Haddad sobre Bolsonaro tomar vermífugo: “Isso pode matá-lo”

O ex-prefeito Fernando Haddad, presidenciável do Partido dos Trabalhadores, Fernando Haddad, usou as redes sociais neste domingo (18) para comentar a declaração de Jair Bolsonaro que afirmou que, além da cloroquina, está tomando o vermífugo nitazoxanida, cujo nome comercial é Annita.

“Bolsonaro diz que está tomando vermífugo. Isso pode matá-lo”, ironizou Haddad, reforçando a crítica que fez em março sobre a postura de Bolsonaro na crise do coronavírus, o comparando com um verme. “É duro ter que lidar com um vírus e um verme, simultaneamente”, escreveu.

Além de propagar a cloroquina como medicamento para o tratamento da Covid, mesmo sem comprovação de sua eficácia, Jair Bolsonaro disse durante transmissão ao vivo do Facebook, que começou a tomar outro remédio: o vermífugo nitazoxanida, cujo nome comercial é Annita, e também não tem eficácia comprovada contra a doença.

“Eu comecei essa semana a tomar também Annita”, disse a apoiadores, no Palácio da Alvorada, neste sábado (18).