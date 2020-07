Josué Neto dispensa licitação ao contratar empresa de amigo por R$ 9,5 milhões

Amazonas – A Assembleia Legislativa do Amazonas (ALE-AM), sob a gestão do deputado Josué Neto (PRTB), contratou por R$ 9,5 milhões ao ano uma empresa de publicidade de um amigo do parlamentar, com indícios de direcionamento, para prestar serviço de transmissão de conteúdos da ALE-AM em emissoras de TV, rádio e na internet. A Casa firmou contrato com a Criae Design e Publicidade Ltda por inexigibilidade de licitação, modalidade que descarta a concorrência pública com outras empresas do segmento, mesmo havendo outras empresas em Manaus aptas a fazer o serviço.

Essa modalidade, segundo o artigo 25 da Lei de Licitações e Contratos, (nº 8.666/93) ocorre quando houver inviabilidade de competição, autorizando a contratação direta pela administração pública, para aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo; contratação de profissional de qualquer setor artístico desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública; e para serviços técnicos enumerados no artigo 13 da lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, sendo vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação.

Valor pago

Dos R$ 9,5 milhões contratados sem licitação, a ALE-AM já pagou à Criae R$ 3,9 milhões desde fevereiro, o que equivalente a 41,5% do valor do contrato, segundo dados do Portal da Transparência do Governo Estadual. O último pagamento, na quantia de R$ 563,3 mil, foi efetuado no dia 7 de julho, conforme nota de pagamento disponível no portal.

Publicação ocultou valor do contrato

O processo de escolha da Criae, que aponta possível direcionamento, revela a preocupação da direção da ALE-AM em ocultar, no primeiro momento, o real valor do contrato com a Criae.

Nas publicação do despacho de inexigibilidade, em seu Diário Eletrônico, a Casa cita os serviços que seriam prestados com os valores unitários sem as quantidades de inserções, o que impediu a imprensa de calcular o valor total do contrato. Disse apenas ser a transmissão de conteúdo informativo em emissoras e/ou retransmissoras de TV no valor mensal unitário de R$ 11,2 mil, de rádio no valor de R$ 6,7 mil cada transmissão e em mídias digitais de R$ 3,9 mil cada peça de divulgação por mês.

De acordo com a publicação, assinada pelo diretor-geral Wander Motta, a inexigibilidade contou com o parecer jurídico nº 03/2020 da procuradora-geral adjunta da Casa, manifestando-se favorável à contratação direta com base no artigo 25 da Lei 8.666, e com decisão da mesa diretora que acolheu o parecer jurídico.

Embora a reunião que homologou a dispensa de licitação tenha sido realizada no dia 31 de janeiro e o despacho de inexigibilidade publicado no dia 3 de fevereiro, o extrato do contrato com a Criae, também sem mencionar os R$ 9,5 milhões, só foi publicado no Diário Eletrônico da ALE-AM após 17 dias, no dia 21 do mesmo mês.

Empresa

A Criae fica localizada na rua Luiz Antony, 1070, no Centro. Cadastrada com o porte de microempresa, foi fundada em 12 de agosto de 2008, tem como sócios e administradores Orlando Costa Coimbra Neto e José Loureiro da Silva Neto e o capital social de R$ 150 mil. Orlando aparece em foto abraçado com Josué na festa de aniversário do presidente da ALE de 2019.

Pagamento antes da publicação

Outro fato que aponta para irregularidade na contratação da agência de publicidade é que o contrato com a Criae Design e Publicidade foi oficializado em publicação no Diário Eletrônico da ALE-AM no dia 21 de fevereiro, contudo a primeira nota de empenho (primeira fase de pagamento na administração pública) à empresa foi registrada no dia 4 de fevereiro, 17 dias antes, segundo o Portal da Transparência do governo do Estado.

Também se observa que a nota de empenho foi emitida um dia antes do extrato de contrato datado do dia 5 de fevereiro, assinado por Wander Motta, segundo publicação no Diário Eletrônico da Casa.

Na nota de empenho consta o valor da prestação do serviço para 11 meses, de fevereiro a dezembro deste ano, que corresponde a R$ 8,7 milhões e o empenho de mais um mês para 2021 totalizando R$ 9,5 milhões.

A primeira ordem bancária em favor da Criae, de R$ 379 mil, foi liberada no dia 20 de fevereiro, um dia antes do contrato ter sido oficializado no Diário Eletrônico. O parágrafo único do artigo 61 da Lei de Licitações e Contratos estabelece que a “publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa oficial é condição indispensável para sua eficácia”.

“O trâmite não nos parece o mais adequado. O órgão não poderia empenhar, iniciando o processo de pagamento, algo que ainda não está em vigor. Antes da publicação, o contrato não produz efeito algum. O pagamento só poderia ocorrer após o contrato estar em vigor, fato que ocorre somente a partir da publicação do extrato no Diário Oficial”, explicou o professor de Direito Administrativo, Renato Cabral.

De acordo com a ordem bancária, o pagamento se referiu a serviços prestados do dia 5 a 17 de fevereiro. A segunda ordem bancária foi expedida no dia 4 de março referente ao período 18 a 29 de fevereiro, segundo dados disponíveis no Portal da Transparência. A ALE-AM desembolsa para a agência, então, a quantia mensal de R$ 798 mil.

O detalhamento dos valores e serviços pagos à Criae, omitidos pela ALE-AM em seu Diário Eletrônico, tiveram que ser divulgados no Portal da Transparência do Governo. O empenho informa que por mês a Criae se comprometeu a fazer 40 veiculações em emissoras e/ou retransmissoras de TV aberta, no preço unitário de R$ 11,2 mil totalizando R$ 450 mil mensal; 40 veiculações em emissoras e/ou retransmissoras de rádio no valor unitário de R$ 6,7 mil somando R$ 270 mil por mês; e a quantidade de 20 mídias digitais (portais de internet) no preço de R$ 3,9 mil cada divulgação, no total de R$ 78 mil por mês.