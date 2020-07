Policlínica Gilberto Mestrinho retoma serviço de testagem de HIV, sífilis e hepatites

Manaus – Com a flexibilização das medidas de distanciamento social, a Policlínica Gilberto Mestrinho, na avenida Getúlio Vargas, Centro de Manaus, retomou entre seus serviços os testes de HIV, sífilis e hepatites virais (B e C). Os testes, essenciais para a prevenção e controle das doenças sexualmente transmissíveis, são feitos no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), que funciona na policlínica desde abril do ano passado.

A coordenadora de Infecções Sexualmente Transmissíveis e Aids (IST/Aids), da Secretaria de Estado de Saúde (Susam), Vanessa Homobono, ressalta a importância da testagem que, segundo ela, deve ser feita com regularidade. “Principalmente se a pessoa tiver passado por alguma situação de risco, por exemplo, sexo sem preservativo, compartilhamento de seringas, agulhas, lâminas de barbear, alicates de unha e outros objetos perfurocortantes”.

Vanessa destaca que os testes estão disponíveis na rede pública de saúde, incluindo as Unidades Básicas de Saúde (UBS). “É muito importante que o diagnóstico dessas doenças seja realizado precocemente, porque facilita o tratamento e garante a saúde do paciente”, reforça.

O atendimento no CTA da Policlínica Gilberto Mestrinho acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Os testes podem ser feito por pessoas acima de 18 anos e menores de idade acompanhados dos pais ou responsáveis, com demanda livre. “Não é necessário agendamento, e o resultado sai na hora”, observa a diretora da policlínica, Maximina Malagueta.

Segundo ela, os serviços de testagem retornaram no final de junho, quando a unidade voltou à normalidade dos atendimentos, mas a demanda está pequena após a pandemia. “Fazíamos em média 120 atendimentos por dia, antes da pandemia, e agora estamos fazendo uma média de 30”, observa.

Maximina acredita que a redução na procura pode estar relacionada ao medo da Covid-19 ou mesmo porque as pessoas ainda acham que o serviço não voltou. Ela garante que a Policlínica Gilberto Mestrinho segue as recomendações para a abertura, com medidas de distanciamento e higiene e a obrigatoriedade do uso de máscara aos usuários e servidores para prevenir a contaminação pelo novo coronavírus.

Além dos testes, o CTA oferece serviço de aconselhamento, com psicólogo, assistente social e enfermagem e orientação para o acompanhamento na rede de saúde para os casos positivos.

Onde fazer – Na rede estadual de saúde, além da Policlínica Gilberto Mestrinho, a Susam oferta os testes na Policlínica Antônio Aleixo, na zona leste, e na Fundação Alfredo da Matta (Fuam), na Cachoeirinha, zona sul. O CTA do Centro de Atenção à Melhor Idade (Caimi) Ada Viana, na Compensa, zona oeste, ainda não retomou suas atividades.

Na atenção básica, os testes são realizados nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital e interior.