Cachorro morre ao defender dona de ataque de abelhas

A advogada Luana Vieira aproveitou o domingo (19/7) para levar os dois cachorros para passear, acompanhada da mãe, de 72 anos, no Parque da Cidade. O momento de descanso, no entanto, se tornou um pesadelo quando as duas e os pets começaram a ser atacadas por um enxame de abelhas. O fato aconteceu no gramado do Estacionamento 6.

“Estou acostumada a passear com meus cachorros ali naquele estacionamento e nunca aconteceu nada parecido. Ontem, assim que cheguei e joguei o disco para os cachorros correrem subiu o enxame de abelhas, muitas mesmo”, afirmou a advogada.

Ela conta que as abelhas atacaram os cachorros, a mãe e ela, no que descreveu como momentos de terror. “Minha mãe ficou vermelha, cheia de vergões. No desespero, tentando tirar as abelhas, tive que rolar no chão, meu cabelo juntou um monte de abelha, minha cabeça ficou cheia de ferrões, meu corpo todo cheio de picadas. Minha mãe é idosa e nem conseguiu correr direito, foi muito aterrorizante”, conta Luana.

Os dois cachorros tiveram que ir ao veterinário e um deles morreu na tarde desta segunda-feira (20/7). “Podia ter sido uma criança, podia ter sido uma idosa, podia ter sido até eu, se fosse alérgica. Minha cunhada soube que no fim de semana passado aconteceu o mesmo episódio no mesmo estacionamento”, relata.

Ela reivindica que a Administração do Parque coloque uma placa para avisar a população dos riscos de ser atacado por abelhas. “Se eu soubesse, não tinha descido com minha mãe e meus cachorros ali. Isso pode acontecer com qualquer um. Minha cunhada precisou esperar as abelhas saírem do nosso carro e ela que estava avisando as pessoas que estavam chegando. Não tinha aviso, a administração não fez nada”, disse.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) afirmou que recebeu um chamado sobre enxame de abelhas no Parque da Cidade às 10h26 de domingo e que, quando a guarnição chegou ao local, verificou que os insetos não ofereciam mais riscos à população.