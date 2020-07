Governo entrega pavimentação de 5,97 km de ruas em Canutama

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), concluiu as obras de recuperação do sistema viário da sede do município de Canutama, distante 619 quilômetros em linha reta de Manaus. A obra, no valor de R$ 2.660.498,04, viabilizou a pavimentação asfáltica de 5,97 quilômetros de ruas e avenidas.

Também está em andamento o convênio firmado com a prefeitura local no valor de R$ 2.539.908,82. A obra está com o percentual de 52% de avanço e prevê o recapeamento de 4,45 quilômetros de ruas. Os dois serviços (concluído e em execução) contam com terraplenagem, pavimentação em concreto asfáltico e sinalização com pintura de faixa.

A autônoma Cristiane Souza, 23 anos, foi enfática ao comentar a importância da obra para o bem-estar social e econômico da população local. “Todas as obras construídas, no nosso município, são de grande importância para todos nós, moradores da cidade, porque com infraestrutura nós podemos intensificar as atividades profissionais, tanto na zona rural do município como na área urbana. Uma cidade com fácil acesso de ir e vir possibilita um atendimento melhor, como por exemplo o transporte de pacientes nas ambulâncias, no embarque e desembarque de cargas do porto, entre outros serviços”, destacou.

Situado na calha do Purus, Canutama tem uma população de 15.629 habitantes, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referentes ao ano de 2019.