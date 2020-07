Passageiro é morto durante assalto na linha de ônibus 542

Manaus – O autônomo Ivanilson dos Santos, de 20 anos, morreu na segunda-feira (20), após ser esfaqueado durante uma tentativa de assalto dentro do ônibus 542, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Outro passageiro ficou ferido.

A vítima fatal era natural do município de Tefé, e já se preparava para voltar a cidade.

De acordo com informações de testemunhas, três homens armados com facas entram no coletivo sentido bairro/centro, quando anunciaram o assalto. Durante o crime, dois passageiros teriam reagido à tentativa de roubo, mas foram esfaqueados pelos criminosos.

Um homem de 25 anos foi atingido na região do pescoço e na orelha esquerda. O quadro de saúde do rapaz é estável.

Já o jovem de 20 anos que foi esfaqueado pelos assaltantes, foi levado para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo. A vítima deu entrada inconsciente na unidade com perfurações no pescoço, rosto, costas e braço direito. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 3h40.