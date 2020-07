Policiais morrem após acidente de barco em Envira

Envira – Um policial civil e um policial militar morreram nesta terça-feira (21) em um acidente fluvial no município de Envira. Os policiais foram identificados como Sargento Aleilson Martins da Silva e o investigador Eduardo Maciel da Silva Melo, ambos tinham menos de 40 anos.

Segundo a polícia, o acidente aconteceu durante uma operação policial. Os dois policiais estavam em uma embarcação, do tipo “voadeira”, em deslocamento a uma comunidade local.

Eles haviam recebido informações do paradeiro de foragidos da prisão da delegacia de Envira.

No meio do caminho, a voadeira acabou colidindo em um tronco de árvore no Rio Envira, afluente do Rio Tarauacá.

Segundo a polícia, cinco pessoas estavam na voadeira. Os dois policiais morreram na hora e as outras três conseguiram sair apenas com ferimentos.

No momento da colisão,os dois policiais não usavam coletes salva vidas. As equipes estavam divididas em duas embarcações e, após a colisão, os ocupantes da outra voadeira deram início às buscas no rio. Eles não conseguiram encontrar os corpos. A localidade do acidente fica à 5h da cidade de Envira.