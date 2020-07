Produtor rural tem crédito de R$ 80 milhões disponíveis no Plano Safra do Banco da Amazônia

O Plano Safra do Banco da Amazônia 2020/2021 vai disponibilizar R$ 80 milhões para os produtores rurais do Amazonas neste biênio. A oferta de crédito vai ao encontro dos esforços somados no Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado (Idam) para aprovar mais de mil projetos de crédito rural. O anúncio foi feito nesta terça-feira (21/07), durante o lançamento do Plano, com a presença do secretário de Produção Rural do Amazonas (Sepror), Petrucio Magalhães Júnior, do diretor-presidente do Idam, Valdenor Cardoso, e do superintendente regional interino do Banco da Amazônia, Esmar do Prado.

O secretário Petrucio lembrou o lançamento feito pelo governador Wilson Lima do Plano Safra do Amazonas 2019/2020, no ano passado, e ressaltou o futuro lançamento da edição 2021/2022, prevista para o ano que vem. “Tem crédito disponível e, por conta da pandemia, os processos digitais estão avançando e as análises estão mais rápidas. O crédito é uma ferramenta de desenvolvimento, e o Banco da Amazônia está disponível para atender, assim como todas as unidades locais do Idam”, disse.

Na avaliação do diretor-presidente do Idam, o crédito rural é fundamental e estratégico para o fortalecimento da agricultura no interior e nas cidades, para abastecer o mercado consumidor de Manaus, com população de 2,4 milhões pessoas, além do mercado nacional.

“Quero pedir apoio aos nossos extensionistas das unidades locais para fazerem um esforço a mais do que o que já estão fazendo, e fazendo muito bem. Apesar da crise sanitária, temos tempo para organizar e participar com assistência técnica, na busca do crédito rural para quem necessitar como pescadores, extrativistas e produtores rurais”, acrescentou.

O Plano Safra do Banco da Amazônia está vigente desde o dia 1º de junho e vai até 30 de junho de 2021. De acordo com o superintendente Esmar do Prado, o crédito rural potencializado se torna uma matriz importante para o Amazonas, trazendo oportunidade de geração de emprego, geração de renda, melhorias e condições sociais para a população, garantia de segurança alimentar e, consequentemente, desenvolvimento para o estado.

De acordo com o superintendente, estão disponíveis R$ 80 milhões para o crédito rural, sendo R$ 48 milhões para a agricultura familiar, mini e pequeno produtor; e R$ 32 milhões para médio e grande produtor. “No Plano Safra 2019/2020, chegamos a uma aplicação de crédito de R$ 65 milhões. Neste momento, o banco nos deu uma meta ousada, e acreditamos que vamos alcançar o crescimento de 23% de oferta de crédito no estado”, detalhou Esmar.

O gerente de Crédito Rural do Idam, o técnico em agropecuária Luiz Antônio Nascimento, destacou que todas as unidades locais do Idam estão aptas a atender os produtores rurais que necessitarem de auxílio na produção de projetos para apresentar junto ao Banco da Amazônia.