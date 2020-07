Seis suspeitos de integrar organização criminosa são presos durante Operação Beiradinho

Manaus – Seis homens suspeitos de integrar uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, tentativa de homicídio e expropriação de residências na comunidade Beiradinho, no bairro da Chapada, zona centro-sul de Manaus, foram presos nesta terça-feira (21/07), durante operação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Os mandados de prisão temporária e de busca e apreensão foram cumpridos na comunidade e um mandado de prisão foi cumprido na Unidade Prisional do Puraquequara, no bairro de mesmo nome, na zona leste da capital.

O secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, a delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, e o comandante-geral da PM, coronel Ayrton Norte, coordenaram o trabalho das equipes em campo. Mais de 80 policiais civis e militares estiveram mobilizados na operação, que cercou toda a comunidade, que vai do bairro da Chapada ao Dom Pedro. Houve emprego de policiais na região de mata e uso de drone para o monitoramento da área.

“O objetivo dessa operação foi extirpar dessa comunidade o tráfico de drogas e impedir ação de milicianos que estavam se implantando na área”, destacou o secretário de Segurança Pública, coronel Bonates.

A ação policial integrada entre a Polícia Civil e a Polícia Militar é fruto de investigação do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e do Grupo Especial de Resgate e Assalto (Fera), com o apoio operacional da Seccional Oeste e da Polícia Militar, por meio de Companhias Interativas Comunitárias e Força Tática. “Nós, da Polícia Civil, vamos estar constantemente nas ruas, tirando de circulação pessoas que venham ameaçar o cidadão amazonense”, reforçou a delegada-geral, Emília Ferraz.

Durante a operação, foram cumpridos, ao todo, 13 mandados judiciais de prisão e busca e apreensão. As investigações ocorreram entre os meses de maio e junho, a partir do registro de Boletins de Ocorrência (BO) e de, pelo menos, oito denúncias contra o grupo criminoso feitas ao 181, o disque-denúncia da SSP-AM.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular do 19° DIP, além de atuar no tráfico de drogas, essa organização criminosa ameaçava e expulsava moradores da região para a ocupação irregular dos imóveis. Um dos casos ocorreu no mês de maio, quando o proprietário do imóvel escapou de ser esfaqueado. “Em um mês de investigação, conseguimos fazer o levantamento dos indivíduos que estavam amedrontando a população, e juntamos os elementos cabíveis para serem expedidos os mandados de busca e apreensão e de prisão dos mesmos”, relatou Torres.

As diligências de hoje iniciaram com o apoio do grupo Fera. “A nossa participação foi no apoio operacional porque nós sabemos que existem diversas rotas de fuga naquelas imediações, e tivemos apoio por imagem de drone para garantir que nenhum deles fugisse”, afirmou o delegado Juan Valério, coordenador do grupo Fera.

Os suspeitos faziam ameaças aos moradores usando armas de fogo, armas brancas e tacos de basebol. Durante as diligências hoje, as equipes policiais localizaram cadernos com anotações sobre o comércio de drogas na região.