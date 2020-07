Thiago Salvático posta foto com Gugu para lembrar 8 meses de sua morte

Ochef de cozinha Thiago Salvático publicou em seu Instagram nesta terça-feira (21/7) uma homenagem aos oito meses da morte de Gugu Liberato. O apresentador morreu em novembro do ano passado após sofrer um acidente doméstico em sua casa de Orlando, nos Estados Unidos.

Na foto publicada por Salvático, os dois aparecem juntos durante uma viagem para a Finlândia. Na legenda, ele escreveu: “8 meses”, acompanhado de um emoji com o coração partido.

Salvático desistiu do processo judicial pela herança do apresentador. Ele alegava que os dois mantinham união estável e, por isso, teria direito aos bens de Gugu. O mesmo acontece com Rose Miriam di Matteo, que trava uma briga contra a família de Gugu por seu espólio.

A Coluna do Leo Dias apurou com pessoas próximas a Thiago Salvático que ele foi levado a desistir do processo de disputa da herança bilionária de Gugu Liberato por motivos pessoais.‬

‪Vale lembrar, entretanto, que nada impede o chef de cozinha de ingressar com outra ação, desta vez exigindo apenas o reconhecimento de sua união estável com o apresentador.‬