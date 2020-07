Advogado é flagrado com 115 chips de celular em presídio

Rio de Janeiro – Um advogado foi flagrado tentando entrar na penitenciária Gabriel Ferreira Castilho, no Complexo de Gericinó, em Bangu, na zona oeste do Rio, com 115 chips de telefone celular nesta quarta-feira (22).

O suspeito havia escondido os dispositivos dentro de rolos de papéis higiênicos, que foram detectados por meio de scanner para bagagens.

O material seria entregue a um interno da unidade, segundo a Seap (Secretaria de Administração Penitenciária). O advogado foi encaminhado à delegacia, onde será feito o registro de ocorrência.