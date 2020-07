Resultado de 4º teste de Bolsonaro para covid dá positivo

O quarto teste para a covid-19 do presidente Jair Bolsonaro deu resultado positivo nesta quarta-feira (22).

Segundo a Secretaria Especial de Comunicação Social, Bolsonaro segue com “boa evolução de saúde”.

Diagnosticado no dia 7 de julho, Bolsonaro fez mais um exame nesta terça-feira (21).

O segundo teste foi feito no dia 15 de julho e o terceiro, no último sábado (18). Ambos resultados foram positivos.

Desde o anúncio do primeiro teste para o coronavírus positivo, o presidente está em isolamento em um escritório dentro do Palácio do Alvorada, de onde despacha virtualmente com ministros e demais autoridades.

Veja a nota oficial da Secretaria Especial de Comunicação Social:

“O presidente Jair Bolsonaro segue em boa evolução de saúde, sendo acompanhado pela equipe médica da Presidência da República. O teste realizado pelo presidente no dia de ontem, 21, apresentou resultado positivo”.