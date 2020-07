Tabatinga ganha novos investimentos no sistema viário

Amazonas – O governador Wilson Lima anunciou, nesta semana, quatro novas obras no sistema viário de Tabatinga, com investimentos na ordem de R$ 15,9 milhões. Somado à obra de construção de pavimento rígido que já está em execução e tem previsão de entrega para outubro, o aporte de recursos na infraestrutura do município chega a R$ 32,7 milhões.

Entre as novas obras que serão executadas pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) está o projeto de pavimentação em concreto das estradas Perimetral Norte I (4,13 quilômetros), Perimetral Norte II (2,44 quilômetros) e Geodésica II (2,45 quilômetros), compromisso assumido pelo governador em agosto de 2019, durante o “Amazonas Presente”.

O projeto de R$ 10,8 milhões, que vai melhorar a mobilidade na região, está em licitação no Centro de Serviços Compartilhados (CSC), e a ordem de serviço deve ser assinada até o dia 10 de agosto.

Wilson Lima também confirmou a liberação de R$ 5 milhões, por meio de convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Tabatinga, para as obras de recapeamento asfáltico da avenida da Amizade (4,98 quilômetros), da Estrada do Comara (1,85 quilômetro) e da Estrada do Umariaçu I e II (3,19 quilômetros).

O governador destacou ainda outras ações do Estado no município, especialmente na área de saúde.

“A gente tem trabalhado muito, principalmente na pandemia. Nós fizemos o repasse de recursos na ordem de um R$ 1,2 milhão para Tabatinga, oriundos do FTI (Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviço e Interiorização do Desenvolvimento do Estado do Amazonas), recursos que nenhum prefeito ainda tinha visto. Isso foi possível com a ajuda da Assembleia Legislativa. E, por falar em Assembleia Legislativa, nós já repassamos, só no ano de 2020, algo em torno de R$ 950 mil das emendas de deputados estaduais para o município”, afirmou Wilson Lima.

Em execução – Na sede de Tabatinga, a Seinfra está executando a reconstrução de 30 ruas em pavimento rígido, entre elas as ruas Rui Barbosa, Velha, Mem de Sá e Marechal Mallet. As obras têm investimento de R$ 16,8 milhões e apresentam um avanço físico de 72%, totalizando 23 quilômetros de vias revitalizadas.