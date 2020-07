Tentei estar com ela, diz homem que escalou hospital para ver mãe com Covid-19

Mundo – Nos últimos dias, a imagem de um rapaz sentado em frente a janela do hospital viralizou nas redes sociais e comoveu o mundo. Jihad Al-Suwaidi, de 33 anos, escalou a parede até o terceiro andar do hospital Estadual de Hebron, na Cisjordânia, para ver sua mãe pela janela do quarto onde ela estava internada lutando contra a Covid-19.

Rasmie Suwaidi, de 73 anos, que também tinha leucemia, passou dias internada na UTI antes de morrer na última 5ª feira.

Jihad, o único dos três filhos de Rasmie que não testou positivo para a doença, diariamente subia a janela para olhar por sua mãe e levar comida para ela e seus dois irmãos que ficaram no mesmo quarto que sua mãe até ela ser transferida para a UTI. Há 15 anos, perderam o pai.

Jihad disse que não fez nada além de sua obrigação como filho.”O que fiz foi algo simples, eu estava com a minha mãe que estava doente e eu estava com ela. Tentei estar com ela de qualquer jeito: na janela, no quarto o importante era estar ao lado dela.”

Já seu irmão, Youssef, contou o que motivou seu irmão, que de alguma forma sabia que sua mãe morreria.”Eu e mais um irmão estávamos infectados e ficamos junto com ela no quarto, mas o Jihad não podia entrar para não correr o risco de se infectar ou infectar os filhos dele”, afirmou Youssef. ” Ela estava no terceiro andar e então ele subia nos canos, se arranjava de algum jeito e subia na janela todo dia e ficava sentado olhando para ela e ela para ele – um olhando um pro outro. Ela morreu com ele olhando pela janela.”

Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental acumulam mais de10 mil casos de Covid-19, com 67 mortes, segundo a Organização Mundial de Saúde.