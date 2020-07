Comerciantes de Minas Gerais instalam outdoor em apoio à ema que bicou Bolsonaro

Minas Gerais – A cidade de Sete Lagoas, localizada a 72 km de Belo Horizonte, vive uma guerra de outdoors entre apoiadores do presidente e oposição. Nesta quarta-feira (23), comerciantes contrários ao governo instalaram um painel no centro da cidade em “apoio à ema” que bicou o presidente no Palácio do Planalto.

Outdoor dos comerciantes veio em resposta a um estande erguido por empresários bolsonaristas da região. A informação é de Lucas Negrisoli, do jornal O Tempo.

“Nos sentimos ofendidos, parecia que a cidade toda era a favor dele”, contou uma das organizadoras do outdoor crítico ao presidente. “Não é todo mundo que apoia o presidente. A maioria das pessoas que conheço não o apoia. Por isso fizemos a ação”, continuou.

O grupo, no entanto, enfrentou dificuldade para erguer o outdoor. Uma gráfica consultada por eles ficou receosa e se recusou a instalar a peça. A empresa, no entanto, acabou convencida e instalou a arte próximo à orla da Lagoa Paulino, no Centro da cidade.