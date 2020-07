Corpos de policiais desaparecidos em Envira são encontrados 

Amazonas – Os corpos de um sargento da Polícia Militar do Amazonas e um investigador da Polícia Civil desaparecidos após um acidente de barco em Envira, no interior do estado, foram encontrados na tarde desta quarta-feira (22), segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP). Eles sumiram na madrugada de terça (21).

Horas após o desaparecimento, pescadores da região encontraram no rio, no fim da tarde de terça, objetos pertencentes aos policiais. Foram encontrados um colete, uma mochila e o lado de uma bota policial.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o local do acidente de barco fica a cerca de cinco horas de distância da sede de Envira. Os oficiais sumiram no acidente quando estavam a caminho de uma operação em uma comunidade no Acre.

Além do grupo especial de bombeiros mergulhadores do Amazonas, bombeiros da cidade de Feijó, no interior do Acre, também foram acionados para ajudar nas buscas.