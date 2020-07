Governo beneficia entidade do setor primário em Iranduba

O Governo do Amazonas, por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS), realizou nesta quarta-feira (22) a entrega de equipamentos e implementos agrícolas no valor de R$ 200 mil para a Associação Beneficente Nossa Senhora de Nazaré. A parceria de fomento foi firmada por meio de edital, e a solenidade de entrega ocorreu na sede da instituição, situada na Estrada do Caldeirão, no Km 12 da rodovia AM-070, no município de Iranduba (a 27 quilômetros de Manaus).

A Associação Beneficente Nossa Senhora de Nazaré atende cerca de 140 pessoas, entre associados e beneficiários, e tem uma base econômica voltada ao setor primário, trabalhando com hortifrutigranjeiro em escala comercial, produzindo alface, cheiro-verde, pepino, abóbora, feijão verde, macaxeira, melancia, mamão, maracujá, banana e tangerina. Tem ainda como cultura de subsistência a criação animal e a pesca.

A ação de fomento irá beneficiar cerca 450 pessoas diretamente e indiretamente na região, levando melhores condições de trabalho e impulsionando a produção de pequenos agricultores.

Modernização – Os equipamentos e implementos entregues à Associação Nossa Senhora de Nazaré por meio do FPS incluem um trator agrícola, roçadeira, carreta de 2 toneladas, arado, perfurador de solo, distribuidor de calcário, grade aradora, compressor de ar, entre outros. Com a aquisição do material, os agricultores poderão alcançar números mais elevados de produção, como resultado de um escoamento mais ágil e esforço braçal menos rígido.

FPS – Por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, o Governo do Amazonas seleciona, custeia e monitora projetos sociais que promovam inclusão social e produtiva.